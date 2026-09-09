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Регионы России

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Таиланд объявил «Год трансформации», исключая бюджетных туристов

Таиланд объявил «Год трансформации», исключая бюджетных туристов

Управление по туризму Таиланда (TAT) утвердило новую агрессивную стратегию развития индустрии туризма до 2027 года под лозунгом «Год трансформации».

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