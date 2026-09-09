Таиланд объявил «Год трансформации», исключая бюджетных туристов

Управление по туризму Таиланда (TAT) утвердило новую агрессивную стратегию развития индустрии туризма до 2027 года под лозунгом «Год трансформации».
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