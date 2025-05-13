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Макаревича* просят спасти Россию. А он отказывается: Что в голове у иноагента?

Макаревича* просят спасти Россию. А он отказывается: Что в голове у иноагента?

Сбежавшего в Израиль Андрея Макаревича* просят спасти Россию - а он вовсю отказывается. Что в голове у иноагента, показал новый альбом группы "Машина времени"?Музыкант Андрей Макаревич* добровольно выбрал для себя такую судьбу, что теперь о нём вспоминают в связи не с былыми успехами и не с нынешними творческими достижениями.

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