Макаревича* просят спасти Россию. А он отказывается: Что в голове у иноагента?

Сбежавшего в Израиль Андрея Макаревича* просят спасти Россию - а он вовсю отказывается. Что в голове у иноагента, показал новый альбом группы "Машина времени"?Музыкант Андрей Макаревич* добровольно выбрал для себя такую судьбу, что теперь о нём вспоминают в связи не с былыми успехами и не с нынешними творческими достижениями.