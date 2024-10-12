Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Маркитанов
    вот и рухнула последняя опора в жизни))...Врач назвал самые...
  • Майя Maja
    Надо давно запретить все гаджеты в школах во время учебного времени во всех регионах РФ. Пусть все снимают камеры в ш...В Хабаровском тех...
  • Е Ва
    какое то странное видео, пустая аудитория? а кто это снимал? подруги мяукающей идиотки? понятно, что вывели препода и...В Хабаровском тех...

Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с двумя уехавшими звездами

Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с двумя уехавшими звездами

Таганский суд Москвы оштрафовал на четыре тысячи рублей главреда телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков и музыкант Андрей Макаревич (признаны иностранными агентами) были показаны без уточнения их статуса иноагентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх