Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Прям таки интересно стало - когда уже они доберутся до Миртесен, Дзена, Рамблера и прочих русофобских каналов где мод...Оптовые задержани...
  • Александр Ляшенко
    Владимир Моргунов. тупо  и не по теме.В руководстве стр...
  • Майя Majesty
    А сколько в WhatsApp выявлено? Они, что, неприкосновенные что ли?Оптовые задержани...

Про грамотных колонизаторов и некомпетентных оккупантов

Про грамотных колонизаторов и некомпетентных оккупантов

Всё-таки русские - никудышные, никуда не годные оккупанты. Неумелые, лишенные того самого оккупационного таланта, который приводит оккупированных в неистовство, вызывая у них сервильность, преклонение, угодливость и желание продлить оккупацию навечно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх