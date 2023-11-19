Российские войска разгромили хранилища топлива для авиатехники и боеприпасов ВСУ

Российские силы продолжают проведение специальной военной операции. За сутки ВС РФ отбили семь атак штурмовых групп противника, сбили более 30 украинских дронов, а также разбомбили склады авиационного топлива ВСУ.
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