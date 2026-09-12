На территорию особняка Камалы Харрис проникла неизвестная

К дому экс-вице‑президента США Камалы Харрис вызвали полицию из‑за появления на территории особняка неизвестной женщины, пишет New York Post.
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