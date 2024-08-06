"Неожиданность?" - Американский грузовик "Лебедь" не может добраться к МКС - двигатель "клинит"

космический аппарат .фото: картинки яндекса.Вчера 1K прочитали 5 августа 2024 г. Стремительное падение сегодняшних котировок на бирже в Японии в связи с ухудшением статистики по экономическим показателям США, по всей видимости отразилось и на космической отрасли Американцев.