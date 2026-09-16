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Филолог Попова объяснила раздражение россиян от слов «кринж» и «рофл»

Филолог Попова объяснила раздражение россиян от слов «кринж» и «рофл»

Слова «кринж», «рофл», «инфа» и «имба» раздражают часть россиян из-за ощущения чужого и непонятного языка, а не из-за звучания, рассказала филолог Алена Попова, сообщает газета «Известия» .

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