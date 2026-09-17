Бывший украинский дипломат Ольга Сухаревская в эфире программы «Мнение» заявила, что из-за военных неудач Украины Запад все чаще прибегает к критике Владимира Зеленского и обвинению его в происходящем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конец Мавзолея Ле...
- СТ Мендель заявила, ...
- В Латвии погранич...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым