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Мнение: «На Западе становится модным критиковать Зеленского», – Ольга Сухаревская

Мнение: «На Западе становится модным критиковать Зеленского», – Ольга Сухаревская

Бывший украинский дипломат Ольга Сухаревская в эфире программы «Мнение» заявила, что из-за военных неудач Украины Запад все чаще прибегает к критике Владимира Зеленского и обвинению его в происходящем.

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