В Тамбове пройдет творческая встреча молодых поэтов

В воскресенье, 25 февраля, в областной библиотеке имени Пушкина пройдет встреча творческой студии. Поучаствовать во встрече могут все желающие, особенно молодые тамбовские поэты в возрасте от 14 до 25 лет.
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