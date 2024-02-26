Из спортсменов делают заложников провокаций

Вместо бойкота Олимпиады функционеры от спорта будут вырабатывать какие-то предложения Владимир Путин поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Играх в Париже, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.
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