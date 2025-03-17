Каллас: у ЕС много проблем с утверждением плана помощи Киеву на €40 млрд

Евросоюз должен согласовать «много деталей», прежде чем сможет утвердить предложение о выделении нового транша помощи Украине на €40 млрд Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.
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