Каллас: у ЕС много проблем с утверждением плана помощи Киеву на €40 млрд

Политика как она есть

Евросоюз должен согласовать «много деталей», прежде чем сможет утвердить предложение о выделении нового транша помощи Украине на €40 млрд Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.