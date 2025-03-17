Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Трамп сообщил, что многие компоненты финального соглашения по Украине уже достигнуты". ОБ ОСТАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТАХ ПОГО...Трамп заявил о со...
  • александр
    одни предложения от думщиков. хватит языком трендеть. пора делать. не можете-уйдите.Миронов предложил...
  • Владимир Витковский
    ... а кто разбирается в сортах дерьма?Бербок дала совет...

Каллас: у ЕС много проблем с утверждением плана помощи Киеву на €40 млрд

Каллас: у ЕС много проблем с утверждением плана помощи Киеву на €40 млрд

Евросоюз должен согласовать «много деталей», прежде чем сможет утвердить предложение о выделении нового транша помощи Украине на €40 млрд Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх