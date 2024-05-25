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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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К чему приведет разрешение Путина использовать имущество США

К чему приведет разрешение Путина использовать имущество США

Владимир Путин разрешил использовать американские активы для компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США.

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Комментарии
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Стефания Новак
Они забирают миллиарды в долларах, а мы планируем забирать миллиарды в рублях?! Это как? Несоизмеримы действия! Может хватит нас вводить в заблуждения. Почему бы тоже конфисковывать не в рублях а в долларах и не на бумаге , а в реальности по факту. Поэтому они ничего не боятся, русские ведь только грозят. но ничего не сделают?!
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16 час.
людмила бер
Доллары, рубли.... главное, что все что находится в России, останется в России.... переведите чернозем в деньги и получите Страну, вторую в Мире по продовольствию... и доходы в стране...
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13 час.

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