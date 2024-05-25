К чему приведет разрешение Путина использовать имущество США

Стефания Новак

Они забирают миллиарды в долларах, а мы планируем забирать миллиарды в рублях?! Это как? Несоизмеримы действия! Может хватит нас вводить в заблуждения. Почему бы тоже конфисковывать не в рублях а в долларах и не на бумаге , а в реальности по факту. Поэтому они ничего не боятся, русские ведь только грозят. но ничего не сделают?!