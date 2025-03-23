Прощание с Ларисой Голубкиной состоится в Москве 25 марта

Церемония прощания с народной артисткой РФ Ларисой Голубкиной пройдет в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА).
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