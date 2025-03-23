Культуромания
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Культуромания

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  • Анна Романова
    Оставьте нас в покое, умерла Голубкина и умерла, давно о ней забыли. Вспомните о наших ребятах из Трубы.Помогите им.Прощание с Ларисо...
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    Культуромания, есть слово интерпрЕтация. Или культура не предполагает грамотности?В Мурманской драм...

Прощание с Ларисой Голубкиной состоится в Москве 25 марта

Прощание с Ларисой Голубкиной состоится в Москве 25 марта

Церемония прощания с народной артисткой РФ Ларисой Голубкиной пройдет в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА).

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Оставьте нас в покое, умерла Голубкина и умерла, давно о ней забыли. Вспомните о наших ребятах из Трубы.Помогите им.
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