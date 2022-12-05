Приглашаем на новогоднюю ярмарку в Миллерово

С приходом морозов и первых снежинок всё больше нарастает волнительное ожидание Новогоднего Чуда. Совсем скоро заиграет всё вокруг огоньками гирлянд и запахом мандаринов! Нашу жизнь наполнит праздничная суета и выбор подарков для родных и близких.