Судоходство в Ормузском проливе почти остановилось на фоне эскалации конфликта США и Ирана Судоходство в Ормузском проливе практически остановлено на фоне шестого дня взаимных ударов США и Ирана.
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Судоходство в Ормузском проливе почти остановилось на фоне эскалации конфликта США и Ирана Судоходство в Ормузском проливе практически остановлено на фоне шестого дня взаимных ударов США и Ирана.
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