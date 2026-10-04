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Регионы России

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«Амур» одержал уверенную победу над «Автомобилистом» в Екатеринбурге

«Амур» одержал уверенную победу над «Автомобилистом» в Екатеринбурге

В рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда «Амур» выиграла выездной матч у «Автомобилиста» со счетом 3:0.

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