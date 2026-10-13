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Некоторые пенсионеры получат выплаты досрочно в связи с Днем народного единства

Некоторые пенсионеры получат выплаты досрочно в связи с Днем народного единства

Из-за предстоящего Дня народного единства некоторые пенсионеры получат выплаты раньше срока, а с 5 ноября доставка пенсий через банки вернется к обычному графику.

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