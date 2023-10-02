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Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом федеральный бюджет страны на ближайшие полтора месяца, что позволит не останавливать работу органов государственной власти как минимум до 17 ноября текущего года

Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом федеральный бюджет страны на ближайшие полтора месяца, что позволит не останавливать работу органов государственной власти как минимум до 17 ноября текущего года

﻿﻿Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом федеральный бюджет страны на ближайшие полтора месяца, который позволит продолжить работу государственных органов как минимум до 17 ноября текущего года.

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