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Прокуратура вернула в собственность государства 15 стратегических предприятий ВПК

Прокуратура вернула в собственность государства 15 стратегических предприятий ВПК

Небезынтересное интервью генпрокурора Краснова. Оказывается с прошлого года Прокуратура вернула в собственность государства уже 15 незаконно приватизированных стратегических предприятий сферы ВПК.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Капля в море разворованного
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2 час.
Betahon
В связи со СВО страну можно по аналогии с ВОВ признать &quot;военным лагерем&quot;, где иностранного, тем более враждебного, и духа быть не должно! Деприватизация и национализация и перевод не в Росимущество, а в Министерство оборонной промышленности(МОП) без всяких коррумпированных и не эффективных госкорпораций и, тем более, Министерства торговли! Хорошо бы, чтобы МОП возглавил руководитель типа Дмитрия Устинова-военный, управленец, хозяйственник. Концентрация и централизация научно-производственных процессов в одном ведомстве позволит не только планировать показатели по качеству, количеству и ассортименту, но и создавать необходимые резервы, эффективно использовать кооперационные связи.
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2 час.
Анатолий Рябенко
Подобный факт возврата в госсобственность бывших предприятий только приветствуется. Давно надо было восстановить справедливость, а не ждать чего то. Хватит кормить бандитских олигархов и воров предпринимателей за счёт народного достояния.
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1 час.

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