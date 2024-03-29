Прокуратура вернула в собственность государства 15 стратегических предприятий ВПК

Betahon

В связи со СВО страну можно по аналогии с ВОВ признать "военным лагерем", где иностранного, тем более враждебного, и духа быть не должно! Деприватизация и национализация и перевод не в Росимущество, а в Министерство оборонной промышленности(МОП) без всяких коррумпированных и не эффективных госкорпораций и, тем более, Министерства торговли! Хорошо бы, чтобы МОП возглавил руководитель типа Дмитрия Устинова-военный, управленец, хозяйственник. Концентрация и централизация научно-производственных процессов в одном ведомстве позволит не только планировать показатели по качеству, количеству и ассортименту, но и создавать необходимые резервы, эффективно использовать кооперационные связи.