Тигрят в Большом московском зоопарке назвали в честь ямайского музыканта Боба Марли. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный.
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