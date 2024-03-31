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Генпрокурор Краснов: поступает немало сигналов о задержке выплат участникам СВО

Генпрокурор Краснов: поступает немало сигналов о задержке выплат участникам СВО

Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал об обращениях бойцов-участников специальной военной операции и их родственники в прокуратуру, связанных с задержками выплат по ранениям и с присвоением государственных наград.

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Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
Пару чинушей посадить и сразу все выплаты пойдут как по маслу
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16 час.

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