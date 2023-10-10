Жанна Скворцова: «Только от нас зависит то, каким будет наш город»

В Нижегородском районе наградили победителей и призеров смотра-конкурса «Цветник у дома». По словам депутата городской Думы Нижнего Новгорода по 25-му избирательному округу Жанны Скворцовой, в современном мире благоустройство пространства, в том числе придомовых территорий, имеет важное значение: «Победителей и призеров смотра-конкурса «Цветник у дома», проведенного вместе с ТОС «Горьковский», наградили в библиотеке им.