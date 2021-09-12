В Белоруссии в рамках ССУ «Запад-2021» разведчики ЗВО применили разведывательные дроны

Во время выполнения боевой задачи летательные аппараты находились на высоте более 100 метров, что позволило обеспечить скрытность наблюдения и передачи целеуказаний огневым средствам для поражения целей.
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