В Орле сотрудникам ООО «Экологистик» после проверки выдали зарплату

Государственной инспекцией труда в Орловской области проведена внеплановая проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в ООО «Экологистик».
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