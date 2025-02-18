«Засылают гонцов»: враги РФ пытаются перекупить изъятые у них крымские предприятия. Украинские собственники пытаются уйти от национализации крымских активов через подставных лиц – граждан РФ, проживающих в других регионах.
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