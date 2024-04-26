НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

5 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lady lyudmila
    Чаще, чаще проверяйте !В Туле иностранец...
  • Сергей Дмитриев
    "Надо заниматься тем, что у вас лучше всего получается." - это наставление Шипунова поместить на памятниках ему. Он с...«Бренды России» р...
  • А Кудасов
    Новым дворянам дворянские удобства. Всё туляки наверняка высказали всеобщее одобрение такой полезной инициативе власти.Заседание Облдумы...

Тульская прокуратура обнаружила загрязнение реки Веневки нефтепродуктами

Тульская прокуратура обнаружила загрязнение реки Веневки нефтепродуктами

В ответе на официальный запрос «Тульских новостей» в областной прокуратуре ответили, что в ходе исследования воды было обнаружено содержание загрязняющих веществ таких как: нефтепродукты, железо, фосфат-анион, аммоний-ион, БПК5.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх