Тульская прокуратура обнаружила загрязнение реки Веневки нефтепродуктами

В ответе на официальный запрос «Тульских новостей» в областной прокуратуре ответили, что в ходе исследования воды было обнаружено содержание загрязняющих веществ таких как: нефтепродукты, железо, фосфат-анион, аммоний-ион, БПК5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии