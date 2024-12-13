Каждый четвертый работник в Молдове зарабатывает менее 7 тысяч леев в месяц

Национальное бюро статистики сообщило, что для работников, которые отработали весь сентябрь и полный рабочий день, с 4 и более работниками в реальном секторе экономики и во всех бюджетных учреждениях средняя месячная заработная плата в сентябре составила 13 499,7 лея.