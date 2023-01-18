Под Ярославлем прошли соревнования российских моржей

На территории ресторанно-гостиничного комплекса, расположенного возле родникового озера, в двух километрах от Переславля-Залесского, прошли соревнования российских моржей - открытый турнир по зимнему плаванию "Кубок дружбы - Золотое кольцо".
На территории ресторанно-гостиничного комплекса, расположенного возле родникового озера, в двух километрах от Переславля-Залесского, прошли соревнования российских моржей - открытый турнир по зимнему плаванию "Кубок дружбы - Золотое кольцо".
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