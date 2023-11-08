Xiaomi начала массовое производство своего народного флагмана Redmi K70

Xiaomi объявила о старте массового производства своего новейшего флагмана — Redmi K70. © Ferra.ru По словам представителя бренда и генерального директора отдела маркетинга Ван Теня, новинка уже вошла в стадию полномасштабного производства.
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