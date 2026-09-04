Изменит ли ООН масштабы континентов на карте мира?

Генеральная ассамблея ООН в пятницу голосует за отказ от традиционной карты Меркатора в пользу карты, которая более точно отображает размеры Африки, сообщает 4 сентября газета The Guardian.
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