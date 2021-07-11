Альтернативная реальность вселенной Marvel выходит на экраны

Калейдоскоп Шоу-бизнес 11 июля 2021, 23:55 | Автор: Лена «А что, если?» — на этот вопрос отвечает мультсериал, рассматривая историю каждого героя в новых обстоятельствах Вселенная Marvel впервые позволила зрителю усомниться в исходе событий.