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Царьград

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Ростов-на-Дону ввёл режим ЧС после атаки беспилотников ночью

Ростов-на-Дону ввёл режим ЧС после атаки беспилотников ночью

В ночь на воскресенье в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников введён режим ЧС. Мэр Александр Скрябин заявил об организации штаба для оценки ущерба.

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