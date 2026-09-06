Ростов-на-Дону ввёл режим ЧС после атаки беспилотников ночью

В ночь на воскресенье в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников введён режим ЧС. Мэр Александр Скрябин заявил об организации штаба для оценки ущерба.
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