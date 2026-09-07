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Татар-информ

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Церковь в селе Ошторма Юмья планируют признать объектом культурного наследия

Церковь в селе Ошторма Юмья планируют признать объектом культурного наследия

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Ошторма Юмья Кукморского района Татарстана предполагается признать объектом культурного наследия республиканского значения.

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