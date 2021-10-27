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Сергею Лаврову подарили стеклянную вазу для виски в Норвегии

Сергею Лаврову подарили стеклянную вазу для виски в Норвегии

Глава МИД России Сергей Лавров из крепких напитков предпочитает именно виски. Это учел ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен, который презентовал министру вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии.

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