Сергею Лаврову подарили стеклянную вазу для виски в Норвегии

Глава МИД России Сергей Лавров из крепких напитков предпочитает именно виски. Это учел ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен, который презентовал министру вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии.
Глава МИД России Сергей Лавров из крепких напитков предпочитает именно виски. Это учел ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен, который презентовал министру вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии.
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