Дроноводы под Нью-Йорком наглядно доказывают опасность заселения в дома с открытыми дымоходами.
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Дроноводы под Нью-Йорком наглядно доказывают опасность заселения в дома с открытыми дымоходами.
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