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Военные новости ★ спецоперация

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    Вам суки пиздец! А свою пращу засуньте в жопу своему дАВИДУ!!!«Железный купол»,...
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Дроноводы под Нью-Йорком наглядно доказывают опасность заселения в дома с открытыми дымоходами.

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