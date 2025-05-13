Бомба под Стамбул: ударная группировка ВСУ начнет вторжение в Белгородчину 14 мая

По данным разведки, ВСУ готовят новый вооружённый прорыв границы в районе Брянской области. Как сообщают источники тг-канала Mash, украинское командование сосредоточило ударную группировку на стыке Стародубского и Климовского районов.
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