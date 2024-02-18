Разработан беспилотный конвертоплан. Это новая концепция в воздушных перевозках

Российские инженеры представили «Вариоплан»: слияние вертолета и самолета для городской мобильностиРоссийские исследователи в области аэрокосмической техники представили передовой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Вариоплан», который сочетает в себе возможности вертолета вертикального взлета и посадки (VTOL) с высокими скоростными характеристиками реактивного самолета.