Стало известно, кто станет новым главой «Магнита»Евгений Случевский, находящийся на посту руководителя агропромышленного подразделения компании «Магнит», вскоре может занять пост главы управления в розничной сети.
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