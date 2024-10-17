Состояние Ефремова в колонии резко ухудшилось. Он с трудом дышит и почти не говорит

Состояние 60-летнего актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП, резко ухудшилось. По информации Shot, у артиста обострение хронической обструктивной болезни легких — ему необходимо ежедневно посещать врача.
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