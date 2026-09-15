В Екатеринбурге предложили автоматически пересчитывать плату за ЖКХ при ухудшении качества услуг

На региональном форуме партии «Новые люди» в Екатеринбурге депутат Александр Демин выступил с инициативой автоматического перерасчета платы за коммунальные услуги при выявлении ухудшения их качества.
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