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В Екатеринбурге предложили автоматически пересчитывать плату за ЖКХ при ухудшении качества услуг

На региональном форуме партии «Новые люди» в Екатеринбурге депутат Александр Демин выступил с инициативой автоматического перерасчета платы за коммунальные услуги при выявлении ухудшения их качества.

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