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  • Харченко Александр
    Жирный ты, пиздабол на диванеУкраина заполучил...
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    Ну что можно сказать об этом народе: страна рабов, которые будут исполнять все прихоти своей власти и они даже в мысл...Украинки остались...
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    Западных лидеров вешать надо,не им прр Закон говорить.Убийцы не вправе на Закон опираться иучить других!Мали и Нигер потр...

Мали отомстило Киеву за подлое убийство "вагнеров". Слова Путина стали сигналом

Мали отомстило Киеву за подлое убийство "вагнеров". Слова Путина стали сигналом

Киев охотно бравировал тем, что активно помогает террористам в Африке – различным джихадистким группировкам, против которых цивилизованные страны воюют.

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