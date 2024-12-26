«Наши женщины»: яркий стендап-концерт о любви в канун Нового года.

31 декабря в 17:00 в Театральном центре «На Плющихе» состоится новогодний показ самого эмоционального, чувственного и нежного спектакля о том, чем можно поделиться только с близкими подругами или, в крайнем случае, с друзьями друзей – «Наши женщины»! Пять актрис, пять характеров, пять судеб – острые грани темы любви и ненависти, счастья и разочарования, раскрываются через приму женского взгляда на мир и на взаимоотношения с мужчинами.