Тренер на диване
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Тренер на диване

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Пять дней до триллера года! Судьба золота РПЛ снова зависит от матча «Краснодар» — «Динамо»

Пять дней до триллера года! Судьба золота РПЛ снова зависит от матча «Краснодар» — «Динамо» Чемпион России определится в последнем туре РПЛ Роберто Фернандес и Джон Кордоба в матче «Краснодар» — «Динамо» (1:0) 25 мая 2024 года Новая русская классика «Краснодар» — «Динамо».

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