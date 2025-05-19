Пять дней до триллера года! Судьба золота РПЛ снова зависит от матча «Краснодар» — «Динамо» Чемпион России определится в последнем туре РПЛ Роберто Фернандес и Джон Кордоба в матче «Краснодар» — «Динамо» (1:0) 25 мая 2024 года Новая русская классика «Краснодар» — «Динамо».