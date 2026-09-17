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Кольцо на экране смартфона и полтора года тайны: как актриса Анна Пескова построила карьеру и скрывала семью

Кольцо на экране смартфона и полтора года тайны: как актриса Анна Пескова построила карьеру и скрывала семью

Роль строгой и уверенной Инги Елизаровой в «Тесте на беременность» принесла Анне Песковой огромную известность, но о реальной жизни актрисы и продюсера зрители долгое время почти ничего не знали.

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