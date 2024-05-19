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Лэнгдон, Перри, Линдсей, Хэммонд и Коннелли – в текущем списке кандидатов на роль президента по баскетбольным операциям «Пистонс»

Актуальный список кандидатов включает в себя генерального менеджера «Пеликанс» Траджана Лэнгдона, аналитика EPSN Скотта Перри, советника «Мэверикс» Денниса Линдсей, советника «Мэджик» Джона Хэммонда и генерального менеджера «Тимбервулвз» Тима Коннелли.

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