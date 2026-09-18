Россия расширила черный список граждан ЕС в ответ на 21-й пакет санкций Брюсселя

Под новые ограничения, как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, подпали те, кто причастен к военной поддержке Киева, санкционному давлению на Москву и действиям, которые, по оценке России, направлены на подрыв ее территориальной целостности.
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