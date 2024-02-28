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Военное обозрение

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«Снаряжена передовым глушителем»: бундесвер закупил «бесшумную» винтовку HK437 для спецназа

«Снаряжена передовым глушителем»: бундесвер закупил «бесшумную» винтовку HK437 для спецназа

Темп огня может достигать 850 выстрелов в минуту, что делает оружие особенно эффективным при ведении ближнего боя.

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