100% результат, или Чем помыть холодильник внутри, чтобы уничтожить запах

В холодильной камере хранятся многие продукты питания,как в сыром, так и в приготовленном виде. Не всегда, размещая ёмкости, мы соблюдаем все рекомендации производителей, ароматы при неправильном хранении перемешиваются.
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