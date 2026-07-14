Анохин сообщил о победе Смоленской области в конкурсе "Женщины в экспорте"

Смоленская область выиграла конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте". Губернатор Василий Анохин сообщил о победах региона и местного предприятия, подчеркнув значимость поддержки женщин в экспортной деятельности.
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