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Царьград

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Анохин сообщил о победе Смоленской области в конкурсе "Женщины в экспорте"

Анохин сообщил о победе Смоленской области в конкурсе "Женщины в экспорте"

Смоленская область выиграла конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте". Губернатор Василий Анохин сообщил о победах региона и местного предприятия, подчеркнув значимость поддержки женщин в экспортной деятельности.

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